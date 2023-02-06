女星鍾欣凌日前受邀在綜藝節目《小姐不熙娣》宣傳家庭題材的賀歲電影，被主持人小S（徐熙娣）問到對孩子的管教方式，她大嘆自己經常被予取予求，並對「婆媳議題」提出看法。一番直白的逗趣言論，引發在場嘉賓驚呼。

鍾欣凌於節目《小姐不熙娣》透露，自己經常被孩子予取予求，「我覺得我不想要溺愛，可是我就是被動的會，他們叫我幹嘛我就幹嘛。」她指出，像是幫忙倒水、擦桌子，甚至是寫作業都有，「我女兒字沒有寫好，我就說妳這個字太醜了，我就把它擦掉，她說『妳擦了妳自己寫』。」

此話一出，讓小S相當驚訝，並好奇詢問，「妳不會真的寫了吧？」沒想到鍾欣凌回應，「我就用左手幫她寫，因為她小一，我用右手（寫），老師會發現，然後寫得太工整還要把它擦掉。」她大嘆，「我真的會被小孩予取予求。」

另外，鍾欣凌還分享之前和孩子哭著講話的經歷，想藉此告訴孩子出門在外要有禮貌、看到長輩要問好，「因為我一直跟自己講說，身教很重要，對我而言我就想說那身教很重要，我至少把自己做好。」多虧在她苦口婆心的勸說下，孩子有聽進去，自此對長輩都彬彬有禮。

鍾欣凌分享之前和孩子哭著講話的經歷，想藉此告訴孩子們出門在外要有禮貌。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

至於「婆媳議題」，鍾欣凌除了希望自己的孩子以後對婆婆孝順，「當然如果可以的話，就是盡量婆婆也就『早到天上去好了』。」她直言，希望女兒們以後找的老公，盡量都是公公婆婆都已經在天上團聚，「沒有在的，更自在。」小S對此則直呼，「妳真的說出很多人心聲。」

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