烏克蘭總統澤倫斯基所屬國會黨團今天宣布，因國防部的貪腐醜聞而承受壓力的國防部長列茲尼科夫將遭到調職，由國防部情報總局長布達諾夫取代。

路透社和法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所屬政黨人民公僕黨（Servant of the People）領導人阿拉哈米亞（David Arakhamia）宣布，列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）的職位將由國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）取代。

他沒有說明這項人事案何時正式生效。列茲尼科夫迄未就此事評論。

阿拉哈米亞在加密通訊軟體Telegram上表示：「戰爭決定了人事政策更迭。」

「時局和形勢有必要強固和重組。這就是現在的情況，而且未來還會繼續下去。敵人準備好展開攻勢；我們準備好自衛和收復我們固有的。」（譯者：何宏儒）1120206