總統蔡英文、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦等人4日視察桃園市政府社會局安家實物銀行，陳建仁稱讚鄭文燦在桃園市的政績。前立委孫大千認為，蔡英文正在造神，而陳建仁擔任民進黨總統候選人，則是蔡英文最大利益。

孫大千5日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，蔡英文正在造神的對象，就是陳建仁，而蔡英文最大的利益，就是陳建仁能夠接棒，擔任2024民進黨總統候選人。她最不願意看到的是，心不甘情不願的去力挺賴清德參選。所以她現在當然不願意放棄最後一年造神的機會，但是關鍵是，民進黨內的總統初選到底是什麼時候，她還有多少時間造神。就算陳建仁一天趕20個行程，一個月的時間，神就造得起來嗎？這是一個大問號？

孫大千接著指出，從蔡英文5日的桃園行程，就可以看出，蔡英文一點都沒有打算在未來一年跛腳。這個行程安排了她的愛將陳建仁、鄭文燦、衛福部長薛瑞元，這些人都是英系的核心。但也是因為蔡英文點頭，所以薛瑞元還留在內閣，他是少數內閣官員異動過程中，被外界罵得最慘的，可是卻仍留下來，當然背後有蔡英文的默許。蔡英文還在積極鞏固她的權力、擴張影響力。

孫大千指出，陳建仁利用去桃園視察的機會，去捧鄭文燦、吹噓一下鄭文燦在桃園的政績，希望能夠為他平反，讓鄭文燦政治能量能夠滿血回歸。