美國共和黨國會議員今天批評總統拜登耽擱數日才擊落穿越美國領空的一顆疑似中國間諜氣球，指控拜登向中國示弱，本來還試圖掩蓋這起侵犯美國領空事件。

路透社報導，美國戰鬥噴射機昨天在南卡羅來納州沿岸外海擊落這顆氣球，距離它首度進入阿拉斯加州附近的美國領空已有一週之久，引發一場富戲劇性的間諜疑雲，已然導致美中關係進一步緊繃。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天表示，研究這顆氣球可以讓美國軍方蒐集到「有價值的」情報，並說前總統川普政府期間有3顆中國偵察氣球曾經穿越美國。這項爆料遭到川普否認。

參議院軍事委員會委員、共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）說：「我們應該在阿留申群島 （Aleutian Islands）上空就擊落這顆氣球。我們根本不應該讓它穿越整個美國大陸。」阿留申群島是阿拉斯加州外海小島組成的島鏈。

柯頓告訴福斯電視網（Fox Networks）雜誌性節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday），他認為拜登是為了要挽救國務卿布林肯（Antony Blinken）擬議的北京行而延後宣布美國領空遭到入侵，「我認為部分原因在於總統不願意採取會被視為挑釁或對抗中國共產黨的任何行動」。

拜登昨天表示，這顆氣球進入蒙大拿州後，他1日就下令將它擊落，但是國防部以避免平民受到從商業航空交通兩倍高度墜入地球的殘骸影響為由，建議等氣球飄到開闊水域後再行動。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）談到共和黨的批評時說：「他們言之過早，有政治目的。」

舒默今天在記者會中表示，國防部未來一週將就這顆疑似中國間諜氣球以及中國監控的議題，對參議院進行簡報。

美聯社報導，這顆疑似中國間諜氣球在南卡羅來納州月桂堤（Myrtle Beach）外海遭到F-22戰鬥機用飛彈擊落，讓有數英里長海灘的格蘭德斯特蘭德（Grand Strand）地區到處都有人舉頭望著天空看得出神。群眾聚集在社區、旅館停車場和海灘上觀看氣球盤旋，在它被擊落之後傳出歡呼聲。

節日氣氛掩蓋了事件的嚴重性，在擁有36萬6000人口的這個郡，執法機構警告民眾不要觸摸任何碎片，並且應該打電話進行通報。（譯者：何宏儒）1120206