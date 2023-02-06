泰國F4抵台Bright記者會嗑餅乾惹議 經紀公司緊急道歉滅火

「泰國F4」昨（5日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦「Shooting Star Asia Tour in Taipei」粉絲見面會，3000張門票秒殺，「道明寺」Bright、「花澤類」Dew、「西門」Win、「美作」Nani演唱《流星花園》主題曲〈Who Am I〉登台，儘管活動前1天發生記者會大遲到等風波，但4人的心情似乎沒受影響。

曾學過中文的Win活動上大秀中文實力。（iMe TW提供）

一開場曾學過中文的Win就大秀中文實力喊「從我開始啊？大家好，你們好嗎？我說泰文啊！」接著表示很開心能與台灣粉絲見面，已經等這天等很久了。Dew也用中文問好，大家好，我是Dew，我愛你們！第2次訪台的Bright則說，很開心今天能在這裡與大家度過，我之前也來過台北，一直很期待能再次和大家見面，感覺這次比上次來的時候更棒！Nani用中文自我介紹後，邀約粉絲：「真的等很久了！希望今天能與大家留下美好的回憶」。

Bright邀全場粉絲一起度過情人節。（iMe TW提供）

看到台下坐滿粉絲，Win也再度用中文與5、6樓粉絲互動，樓上你看到我了嗎？Nani也透露看到滿場真的超奇開心。聊到喜愛的台灣食物，Win和Dew不約而同都選了珍珠奶茶，Nani則喜歡麻辣鍋，Bright提到了最印象深刻的臭豆腐：「上次來有吃臭豆腐！」至於味道如何？他笑答，就蠻特別的啦。

Dew愛上台灣的珍珠奶茶。（iMe TW提供）

被問到西洋情人節的計畫，Bright說最想帶女友去動物園或看電影，但目前沒對象，台下粉絲高喊「找Win」，同時也熱烈舉手報名當Bright的一日女友，他索性邀全場一起度過，再度引來熱烈尖叫；Dew笑說「就4個人一起過吧」，讓Bright在一旁頻比「NO」的手勢拒絕，Win與Nani則表示情人節能和重要的人一起度過就很開心。

4人也分別準備了SOLO歌曲〈My ecstasy〉、〈In the Wind〉、〈One More Chance〉、〈Best Life〉，展現不同的魅力。最後也演唱《流星花園》的劇中歌曲〈Shooting Star〉為活動畫下句點。