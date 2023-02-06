台股兔年開了個大紅盤，大漲五百點，一舉推升至15500點，半導體、電子類股上揚，金融股也回神。「那斯達克、費半齊揚，外資有大幅轉到電子類股之勢。」資深證券分析師陳唯泰與台新投顧副總黃文清同時還觀察到，「今年一月外資有『積極』買進金控、銀行等金融股。」

黃文清從CMoney資料統計來看，今年元月扣除17日台股封關到30日開工期間，在不到二周的十三個交易日裡的外資買賣超情況，「有很明顯的回補，又以包含產壽險公司的『金控股』最為明顯，2022年外資賣超金融股的情況已出現大反轉。」

去年遭外資賣超的新光金，今年元月成了外資買超金融股的冠軍。（圖／CTWANT資料照）

記者進一步整理外資2023年元月買超金融股前十排行榜，「唯一入榜的銀行股的是臺企銀（2834），排名第五，而且還是去年外資最愛買的金融股冠軍。」黃文清說。

至於其他九名皆為金控股，且由新光金（2888）拔頭籌居榜首。新光金去年每股累積盈餘EPS是0.11元，在14家金控吊車尾，光是外資去年一整年賣超新光金就近104萬張、逼近百億的99.9億元鉅額；但走到今年台股虎年封關、兔年開紅盤之際，外資開始大買逾12.68萬張之勢，股價也在1月30日來到9.04元為半年來最高點。

外資除了青睞新光金之外，金控股中依序還有開發金、台新金、元大金、永豐金、國泰金、兆豐金、富邦金、中信金等；其中，只有「兆豐金」是外資從2022年買超繼續到2023年，其餘金控股在2022年皆為賣超排行有名股。

資深證券分析師、現為仲英財富投資長的陳唯泰認為，現在金融股股價還未抄底。（圖／CTWANT資料照）

資深證券分析師、現為仲英財富投資長的陳唯泰跟CTWANT記者說，「金融股走過股債雙殺、防疫保單鉅額虧損等的風暴地雷，消化得差不多，今年相對電子產業去庫存化的不確定因素來說，可謂風險較低，因此外資有這一波買超行情。

「金控股去年獲利虧損大，今年配息殖利率可以給到逾4％的又不多，還不如美元定存利率6.6％比較吸引人；況且，現在的股價也不夠甜，真的很尷尬。」陳唯泰話鋒一轉說，「我認為金融股抄底時機還未到！」「下一個觀察點應該是3月之後『配息』的金額公布出來，才會有新的買盤進去。」

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