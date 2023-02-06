白潤音與陳慕義坐在保時捷內，車子緩緩行駛在公園內。（圖／本刊攝影組）

13歲白潤音童星出道，入行7年來精湛演技加上討喜性格，擁有「天才童星」封號，是近期備受看好的新生代演員。原先宣告升國中就要短暫息影的白潤音，先前才預告因為接到不可錯失的邀約，決定打破國中不演戲的規則，原來他去年底悄悄接下導演蕭雅全執導的電影作品《老狐狸》，搭檔金鐘演技派陳慕義同台演出。

陳慕義的打扮頗有老紳士的fu。（圖／本刊攝影組）

去年十二月二十日傍晚近六點，新北市板橋區某公園內停了一輛白色的保時捷經典車款，而周邊則是大批拍攝器材及工作人員。準備工作告一段落後，大夥兒先放飯用餐。晚間六點半左右，童星白潤音一身綠色運動裝扮從休息室走到公園，不久身穿一身白色帥氣西裝的陳慕義也到場，搭配上他相當具有年代感的裝扮，頗有神秘人物的味道，兩人坐進保時捷，由陳慕義駕車載著白潤音，車子緩慢行駛在公園內，昏暗的燈光讓現場充滿詭譎懸疑的氛圍。

拍攝空檔陳慕義在車內補妝。（圖／本刊攝影組）

據悉《老狐狸》由蕭雅全擔任編導，全片已於1月中左右殺青，演員陣容還有劉冠廷、劉奕兒等人，一字排開全是人氣演技兼具的卡司，片中描述透過1989年一個小男孩，回述臺灣貧富正要拉開的故事，大導侯孝賢也擔任監製之一。該片早在2021年金馬創投就頗受關注，並拿下獎項，如今豪華卡司曝光，也讓人格外期待成品出爐。

陳慕義稱讚白潤音拍戲「會緊張，不得不審慎面對，但卻也是很得意，是有成就感的合作」。（圖／取自陳慕義臉書）

更多 CTWANT 報導