阿MAN（黃昱翔）曾是《模范棒棒堂》的第二屆成員，但他後來沒有和姊姊Apple（黃暐婷）、妹妹瑤瑤（黃喬歆）一樣留在幕前，而是往幕後發展，從導演助理，一路努力到副導演、導演，日前有讀者在台北市東區街頭巧遇阿MAN，現場有不少劇組拍攝工具，似乎是在工作中。

阿MAN在路邊滑手機，而他身後擺放劇組拍攝工具，似乎是在工作中。（圖／讀者提供）

阿MAN是瑤瑤的龍鳳胎哥哥，即便他不當藝人，偶爾仍會跟姊姊、妹妹上節目通告，手足間感情非常好。先前他跟瑤瑤上節目，被主持人吳宗憲追問昔日戀情，他一度招認曾跟《黑澀會》張甯兒（張筱婕）「有在一起」，瑤瑤立刻出聲打圓場保護哥哥：「有什麼，有出去吃過飯啦！」

阿MAN和瑤瑤是龍鳳胎兄妹，偶爾兩人會一同上節目通告。（圖／翻攝瑤瑤 IG）

不過，手足間也有相愛相殺一面，像是Apple曾爆料弟弟胖了十公斤「帥在哪」，阿MAN則說姊姊Apple把他當僕人、工具人，明明龍鳳胎生日同一天，有次Apple在他面前送瑤瑤禮物，他卻什麼都沒有，讓他難免走心。

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