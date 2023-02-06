BREAKING: The Brooklyn Nets are trading Kyrie Irving to the Dallas Mavericks for Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, a first-round and multiple second-round picks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2023

籃網球星厄文（Kyrie Irving）拋出自請交易的震撼彈之後，隔兩天球隊就與西區的獨行俠達成協議，要將厄文賣過去與東契奇（Luka Doncic）組成最強後場！美媒《The Athletic》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）率先報導，獨行俠獲得厄文，將要送出丁維迪（Spencer Dinwiddie）、芬利史密斯（Dorian Finney-Smith）、1支2029年未保護的首輪選秀籤、2支次輪籤。

厄文預計將於美國時間周一前往達拉斯體檢，最快可在本周對戰快艇之役上陣。厄文雖然在場外頻頻製造麻煩，出勤態度又不積極，但他只要有上陣的時候仍是表現優異，更在明星賽票選名列前茅，本季場均27.1分、5.1籃板、5.3助攻。

季外籃網颳起一陣轉隊風暴，厄文最後宣布續留，他目前處於合約最後一季，他有權與籃網談判4年頂薪續約，但是沒有談成。轉隊到獨行俠之後，季外他有權續約兩年8300萬美元，或是以自由球員身分尋找新東家。

東契奇在獨行俠一夫當關，場均33.4分，加上厄文就是場均60.5分，超過聯盟裡所有的二人組，實際分享球權之後能否達到這個水準，端看總教練奇德（Jason Kidd）的調度了。厄文已經證明自己和杜蘭特（Kevin Durant）搭配也能打出高得分效率。因應這個重大轉變，獨行俠預期還會尋求更多交易機會，進一步改換陣容。