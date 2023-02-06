昨晚至今晨，北台灣有明顯降雨，中央氣象局發布大雨特報。本周受鋒面影響，迎風面地區天氣不穩定，白天高溫雖仍有20多度，但日夜偏濕冷。氣象專家指出，下周可能又有一波「強冷空氣」報到，應密切觀察。

鋒面雲系移入，昨夜起苗栗以北出現較大雨勢，氣象局針對基隆北海岸一帶、新北山區、宜蘭發大雨特報。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今北、東有局部雨，中部也有短暫雨機率。

今各地氣溫：北部13至21度、中部13至27度、南部15至30度、東部16至26度。最新模式模擬，下雨的情況要到周三才會好轉，周四甚至有一天空檔，西半部恢復晴朗。

到了周五再一波鋒面通過，北部、東半部轉有雨；周六天氣轉佳，北部雨後恢復多雲，僅東部仍有短暫雨。

吳德榮提醒，下周一（13日）鋒面通過後，接著2、3天可能有一波「強冷空氣」南下，屆時天氣將明顯轉冷，至於其強度及持續多久？應繼續觀察。