53歲天后王菲近年淡出螢光幕，低調回歸日常生活，但眾粉絲還是很想念她，翻出不少王菲訪談影片重溫天后光彩。近日，12年前王菲上大陸節目片段節引起熱議，當時她透露自己很喜歡紐約，更稱紐約人相當自信，豈料卻引起不少網友反彈。

王菲在12年前曾上大陸節目《楊瀾訪談錄》，她透露自己很喜歡紐約的原因：「我覺得那裡的人，我在大街上看到他們走路的神態，和他們的那個感覺，我覺得他們充滿自信。不管他們怎麼奇形怪狀，他都不會在乎別人怎樣看他的。所以那給我一個靈感，我覺得得原來就是這個樣子，我為甚麼要變成（楊瀾：另外一個人？）對啊對啊，就是找回那個感覺吧！」

崇尚自由的王菲不願刻意討好別人，表示：「我覺得討好別人不是一個目的，就是去刻意討好別人。只不過，你做了一些事情，這個過程中可能吸引到一些人了，那就當作一個緣分、收穫吧！但你不能把這當作一個目標，那樣就弄巧成拙。」

舊片一曝光後，短短幾天已破20萬觀看次數，有人發留言指「但是她會做醫美」、「她去的是91年，現在沒那麼悠閒了」、「菲姐活的很有水平」、「我們這裡的老太太也可以隨地起舞啊」、「我們中國也很自信」、「在中國賺錢，然後在美國享受、在美國花、然後說中國的不是。」