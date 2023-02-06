高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，消息一出，引發各界高度關注，而星雲法師與許多政治人物都有交情，前高雄市長韓國瑜6日凌晨在臉書陳痛發文哀悼，而監察院長陳菊、高雄市長陳其邁、前高雄縣長楊秋興目前則都還未公開發表相關言論。

韓國瑜在臉書上發文表示，晚間最令人哀痛的消息莫過於得知佛光山開山宗長星雲大師圓寂，而在哀痛中令人稍感欣慰的便是聽聞大師是在弟子們的陪伴中安詳離世，享耆壽97歲。他從小跟著母親禮佛，長大後很榮幸能與星雲大師曾有幾面之緣，他曾說過世界上有3種人值得大家敬仰，其中最讓他敬佩的就是宗教家，以無私的心來自度度人、普度眾生，而星雲大師就是這樣的宗教家。

韓國瑜感謝星雲大師用一生來弘法利生，讓人間佛教遍地開花，他曾言「人一生活的歲數多少不重要，重要的是留下的生命意義」，他相信星雲大師此生所傳遞的生命意義，必將在全世界的佛教徒心中留下深遠影響，也衷心祈願星雲大師此刻已然脫離病魔、無病無痛前往西方極樂世界。

星雲大師除了宗教領袖身分外，也是中國國民黨黨員，曾任黨務顧問、中央常務委員、中央評議委員，由於他從不避諱表達其政治立場，也被封為「政治和尚」，他與許多藍綠政治人物都有非常好的交情，但目前與星雲法師有較深厚情感的陳菊、陳其邁、楊秋興等人均尚未發表相關意見。