佛光山創辦人星雲法師昨天（5日）下午離世，享耆壽97歲，消息一出引發各界哀悼，佛光山今天一早發布訃聞，將於2月13日（下周一）上午9時於佛光山雲居樓舉行圓寂讚頌典禮，謹遵祖規一切從簡，不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事，並懇辭香奠、花圈、花籃、花車。

佛光山公告表示，佛光山星雲大師佳世緣盡，2月5日於莊嚴念佛聲中，安詳捨報，享耆壽97歲。

佛光山指出，即日起佛光山暫停對外任何活動，謹於每日上午9時至下午5時開放弔唁。