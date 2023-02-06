外資累計淨匯入金額在去年2月創下2348.42億美元新高，惟隨後在美國聯準會暴力升息影響大舉出逃，僅於5、10、11月出現淨匯入，其餘7個月分別淨匯出7.8～68.9億美元不等，使全年淨匯出金額創135.8億美元新高。

隨著外資大舉回流，亦同步回補台股，1月合計大舉買超台股達2121.58億元，創下僅次於2005年12月的歷史次高。其中，對上市股票買超達1934.81億元，對上櫃股票同步買超達186.77億元。