一代巨星「哥哥」張國榮在歌壇與戲劇圈中都佔有一席之地，成績相當亮眼，不過他卻在2003年離世，而他生前的摯愛唐鶴德至今仍是單身，且20年來對張國榮的愛依舊不變，日前生日時更發出兩人合影緬懷過去的美好時光。

唐鶴德在昨（5）日迎來他64歲生日，而他也曬出過去張國榮為自己慶生時的合影，照片中張國榮握著他的手準備切蛋糕，兩人臉上都露出開心幸福的笑容，不過文中他卻寫下「人生不如意事，十常八九。我管不了其他人怎樣做，我能做的就祇是分享一些舊照給大家，共同思念一下哥哥的昔日，祝自己生日快樂吧，也祝大家生活愉快」似乎是在回應酸民，表示會繼續以自己的方式懷念張國榮。

事實上，張國榮與唐鶴德是在兒時認識，1982年兩人在某家酒店中重逢，張國榮對他一見鍾情，直到隔年兩人才正式在一起，雖然中間一度分手，但1997年在演唱會上感謝母親與唐鶴德，也正是公開兩人的關係，並在之後的訪談中表示「母親和唐先生是自己生命中最重要的兩個人，沒有第三個」。

然而，2003年4月1日張國榮從香港某酒店24樓墜落，經搶救後仍宣告不治享年46歲，張國榮去世後，唐鶴德一直維持單身，並在逢年過節時，都會發出兩人的合照緬懷對方，以自己的方式愛著「哥哥」張國榮。

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