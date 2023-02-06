兼任巡守隊的嚴姓船長及李姓船員前年不滿遊客玩立槳，要對方交出證件及到海巡署說明，李還罵對方髒話，台灣高等法院駁回上訴，認為嚴及李僭越巡守隊權責，依強制未遂罪各判處拘役15天、可易科罰金，李男另依公然侮辱罪處罰金6千元，全案定讞。

嚴及李在2021年8月15日上午9點，發現劉姓等8名立槳(SUP板)遊客在海域從事水域遊憩活動，他們認為已影響生態環境及漁船航道安全，隨即駕船靠近，欲請該批遊客前往海巡署說明，然該批遊客不願配合。

嚴男於是命李姓船員將船開在該批遊客後方，進而雙方發生口角糾紛及衝突，劉之立槳板頭翻板落海，李要求劉交出身上的防水包(袋)，包括裡面的身分證、手機，復要求劉報告車號，遭劉拒絕，之後李要用繩子勾著劉一廷的立槳板，欲拉劉去海巡署。

因劉往後退始未勾到，嚴及李再倒船靠近劉，撞擊劉的立槳板，致當時已落海之劉無法自行爬上立槳板，李還公然辱罵這些遊客。

宜蘭地方法院一審及高院二審認為嚴、李在案發時若認立槳遊客確有影響生態環境及漁船航道安全之違法行為，亦應以通訊設備，循通報流程通報轄區相關單位處理，其等確捨此而不為，僭越巡守隊權責，將2人判刑。