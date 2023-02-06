勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）前役對戰獨行俠，第3節撞傷左膝，提前退場治療，接受核磁共振檢查之後，球團宣布柯瑞是上端脛骨腓骨韌帶、脛骨腓骨間的骨間膜出現撕裂傷，以及小腿肌肉瘀傷。美媒NBC報導柯瑞沒有大礙，預計缺陣至少5場比賽，但不會危及球季，將於明星賽後回歸。

總教練科爾（Steve Kerr）6日練球時對媒體說，柯瑞受傷之後，第一時間就是擔心球季報銷，檢查之後他心情很好，全隊也都鬆了一口氣。「好消息是他會回來的，我們不清楚確切的日期，但這不是會毀掉剩餘球季的傷勢，他本季就會回來，希望愈快愈好，我們過幾天會有更多訊息。」

柯瑞被放入逐日觀察名單，他本季出賽38場，場均29.4分、6.3籃板、6.4助攻，42.7%外線命中率，籃板數是生涯新高。去年11月對戰太陽，柯瑞飆出單場50分，本季4度攻上40分大關，去年12月中旬，柯瑞肩膀受傷連續缺陣11場比賽，回歸之後打了12場比賽又受傷了。勇士主力球員多有舊傷，這也是科爾不得不讓他們輪休的原因。

勇士在柯瑞缺陣的那段期間，團隊外線命中率跌至35.7%，不過少掉柯瑞每場4.9顆三分球的時候，勇士其餘球員每場仍可投進驚人的15.5顆三分球。