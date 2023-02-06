佛光山星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山今（6）日清晨證實，佛光山總本山已有不少信眾長跪在大雄寶殿內，佛光山表示，面對如此佛教一代大師人天眼滅，般若舟沉，大眾痛失依怙，同聲祈願大師能乘願再來。」

佛光山透過《人間通訊社》表示，今日清晨5時，天未末曉之際，佛光山總本山千名僧信二眾長跪於大雄寶殿內，聆聽宗長心保和尚沉痛宣布：佛光山開山星雲大師住世緣盡，昨（5）日下午5時在莊嚴念佛聲中，安詳捨報於佛光山傳燈樓開山寮，享耆壽97歲，面對如此佛教一代大師人天眼滅，般若舟沉，大眾痛失依怙，同聲祈願大師能乘願再來。

佛光山指出，星雲大師一生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，開山56年來，於全球創建300餘所寺院、台美澳菲等地創辦5所大學、佛光會員數百萬人，利益無數人。他一生寫照，誠如他自撰之詩偈：

「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；

問我一生何所求，平安幸福照五洲。」

佛光山說，綜觀星雲大師一生，秉持佛陀教法，度眾無數，為教界樹立典範，為世間帶來光明，如今功德圓滿，稽首恭請大師早日乘願再來，繼續弘揚人間佛教，普度有情。