台北市第4選區立委選戰（南港、內湖）備受矚目，除了高聲量的現任立委高嘉瑜、已表態爭取提名的國民黨市議員游淑慧外，也有傳出藍營悄悄醞釀禮讓台北市前副市長黃珊珊，團結非綠勢力的氛圍。對此，游淑慧引述國民黨前副主席郝龍斌針對禮讓相關問題的「沒有人，不可能」說法，直言合作已失去了最佳時機。

游淑慧昨（5）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，雖然因在港湖沒有現任立委，讓國民黨有些尷尬，但再怎麼樣都需要派出一個候選人，因此她也再次呼籲，要進行初選，因為初選「就是初步挑選」。

而針對「禮讓或與黃珊珊合作」話題，游淑惠表示，她曾詢問郝龍斌相關問題，得到了對方「沒有人，不可能」的回覆，自己也沒有聽到藍營內部有相關說法。游淑慧直言，禮讓或與黃珊珊合作的最佳時機已過去，因為國民黨在2021年曾提出「2022年九合一選舉黃珊珊支持國民黨候選人，2024年國民黨支持黃珊珊選立委」的想法，但當時被黃與時任台北市長的柯文哲譏諷「沒出息」。

而在蔣萬安已精選獲勝的現在，若還有人要「以德報怨」、再去提合作的事，游淑慧認為，那就真的就又再坐實了柯文哲「沒出息」的說法。

最後，游淑慧也坦言，她是支持黃珊珊回港湖區選立委的，因不管是黃、高嘉瑜，或是國民黨，若是要選就一次選，「不要之後說因為沒參選，誰才獲勝」，就讓最好的候選人齊聚港湖，由選民自行選擇。