鴻海表示，觀察1月四大產品線概況，消費智慧產品隨著鄭州廠區恢復正常生產，出貨提升及基期較低而月增達雙位數，電腦終端產品因客戶拉貨動能較大而顯著月成長。雲端網路、元件與其他產品則因基期較高及春節連假工作天數較少，雙雙出現月衰退。

與去年同期相比，消費智慧產品隨著鄭州廠區恢復正常生產，出貨提升及基期不同而年增達雙位數，電腦終端產品受惠料況供應優於去年同期而顯著年成長。雲端網路產品約略持平，元件及其他產品則因去年春節連假落於2月而出現衰退。

展望首季營運表現，鴻海表示，基於市場預估，鴻海1月營收達成率略高，預期首季營運表現將可達到外界預期。鴻海預計將於3月15日召開法說會，說明2022年第四季及全年營運概況，並揭示對今年營運展望最新看法。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，今年密切觀察通膨、疫情、國際政經局勢等3大影響因素，對營收及毛利率較中性看待，保守預期將持平去年，營運仍聚焦獲利極大化，但提升毛利率策略方向不變，預期2025年毛利率達10％目標仍有可能達，今年資本支出則將高於去年。