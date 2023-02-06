2021年蔡姓男子遭交通部公路總局台北區監理所處分，他開車經國道3號福德隧道，他以時速195公里狂飆，遠遠超過最高速限90公里，遭處分罰鍰2萬4000元並記違規點數3點，蔡男不服提告，台北高等行政法院駁回上訴，認定處分認事用法並無違誤，判他敗訴確定。

蔡男開車在2021年9月13日上午6點，行經國道3號高速公路南向18.2公里（福德隧道）處時，被警方以雷射測速儀器測得其行車時速為195公里，警方依採證照片，認定他駕駛有「速限90公里，經雷達(射)測定行速為195公里，超速105公里」之違規事實。

蔡男遭依違反《道路交通管理處罰條例》裁處罰鍰2萬4000元，並記違規點數3點，以及應參加道路交通安全講習，他不服，提起行政訴訟，經台北地方法院判決駁回，他猶有不服提起上訴。

台北高等行政法院認為，原審判決認事用法並無違誤，並已明確論述其事實認定之依據及得心證之理由，對蔡男在原審之主張如何不足採之論證取捨等事項，亦均有詳為論斷，蔡的上訴沒有理由，判決駁回確定。