美國性感辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）在電影《控制》飾演班艾佛列克（Ben Affleck）的小三，姣好身材也讓她受封為「最辣小三」，在IG上擁有接近3000萬追蹤數。近日，她在IG上傳一段新影片，穿著透視上衣，解放乳頭，隨即引起網友們轟動。

艾蜜莉瑞特考斯基發文表示，得知Instagram決定「Free the Nipple」(解放乳頭)不再刪除所有女性裸露上身的照片，她因此親自拍片慶祝此事，在一場她受邀的時尚活動中，可看到艾蜜莉穿著肉色的透視絲質上衣以及同色系長褲，不但可以清楚看到渾圓胸型，甚至胸前凸點一覽無遺，使她的時尚造型充滿魅力且展現自信。

短髮造型的艾蜜莉看來俏麗性感，從搭配的服裝上她自信望向鏡頭，露出甜美的微笑，她大方的展現透視裝與美麗的胸型，隨即又害羞地用皮外套遮住自己，她亦貼文中寫道：「聽說他們（IG）已經解放乳頭，所以......」，似乎也表達了她的時尚造型可更多元，不用受限於禁止裸露部份，同時代表她對自己身體的自主更多了。

影片一出，已經獲得66萬讚數，許多網友紛紛激動讚美，「90 年代的娜塔莉波特曼」、「喜歡艾米麗的新髮型，太漂亮了」、「頭髮讓我想起了年輕的娜塔莉波曼」、「一個完美的女人」、「太美了」