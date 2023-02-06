佛光山創辦人星雲法師5日辭世，享耆壽97歲，對此，資深媒體人陳文茜也發出兩人合影悼念，而兩人最後一次見面是在2019年，她透露，當初離開時法師堅持要送別，讓她不禁感嘆「或許他已經知道，那次就是我們此生的訣別」。

陳文茜在文中提到，星雲法師患有糖尿病需控制糖份，而法師也在醫師囑咐與自己的休息中找到平衡點，每天偷吃一點，有一次大師還偷偷在她耳邊說：「如果有下輩子，我想當個廚子」。過去曾到佛光山台北道場演講的她，當時正好是星雲法師親自主持，而大師致詞時說「我對於全球暖化的知識，環境保護的知識都是來自於文茜女士的節目，她是我的老師。所以她的演講，我要親自主持。」讓陳文茜當場震驚於法師的謙虛。

接著，她表示星雲法師的一筆字相當出名，已近乎眼盲的他「書法一下筆，必須一次完成。但他的一筆字，已成為藝術一訣」而星雲法師的弟子將其「拍賣化緣」，而所得來的經費，除了興建佛陀紀念館，還成立台灣新聞最高獎金的「真善美新聞獎」，她透露，原本她有機會可以獲得「最佳貢獻獎」，但評審卻認為她太資淺，星雲大師也尊重評審決定，但也另創一個獎項「兩岸新聞資訊貢獻奬」，只為頒獎給自己。

陳文茜回憶，兩人最後一次見面是在2019年，而當時星雲法師在數年前已經幾度中風、病危，又奇蹟活過來，而陳文茜則罹患肺腺癌，所以當法師身邊的人安排她參觀佛陀紀念館時便藉此告訴她「他盼了好久，知道你得了肺腺癌，還要我們特別為妳祈福」接著兩人一起到頂樓時，她詢問著法師的身體狀況，星雲法師則說「對於死亡，我早已準備好了，就怕他們（指弟子們）沒有準備好。」最後她要離開時，星雲法師跟著她到一樓，且在她接受記者採訪5分鐘後，法師仍繼續站在大廳，為此趕緊跑來，法師說：「我一定要送別妳，看見妳上車。我們不知道何時才能再次相見」。

之後，陳文茜去了美國麻省理工學院，之後回來碰巧COVID-19疫情爆發，星雲法師因防疫考量不方便見客，她的身體也越來越差，但心中仍惦念著身體好些後定再去拜訪大師，不料再也沒有相見，最後不禁感嘆「歲月就是這樣，兩年前他高挺的身體對我揮手，一直揮手……面對死亡他充滿智慧。或許他已經知道，那次就是我們此生的訣別」。