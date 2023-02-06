小編今天（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。金融業股利發放再傳「新利空」，各大金控、銀行即將進入召開董事會決定今年股利發放決定水準的高峰期，但據指出，今年金融業想發股利，不論股票或現金股利「均沒有那麼簡單」，因為2022年金融業的股債投資幾乎已導致淨值全面大減損，引起金管會警戒。

【1】利空將至！金融業股利發放將有新禁令

金管會將公開宣示的金融業股利發放原則，主要有三大重點，一是金融業者今年所能發放的股利，除了將獲利扣除法定的資本公積之外，還得減除2022年因為股債投資評價減損所導致的淨值虧損，剩餘部分才能拿出來發放股利；二是不只現金股利必須受此限制，即使以股票股利形式發放也要受此限制；三是金融業者今年發放的股利水準，必須以2022年的獲利為限，不能用先前累積的資本公積來加碼。

【2】金融業發股利 兩大原因 金管會出手下指導棋

據指出，金管會在各大金控、銀行召開董事會通過今年股利發放的最後時刻，出手下新指導棋，背後有二大原因，最重要的原因，在於為了股債投資評價減損，不少金融業者進行現金增資，金管會不希望看到金融業者一面向股東拿錢增資、但另卻再把這些錢拿去大發股利，形同「左手進、右手出」，且這種方式在某種程度上由於定價問題，大股東極具道德風險的疑慮。

【3】巴菲特台積持股動向 受矚目

台積電總市值重返美股第九大企業，隨股神巴菲特管理的波克夏公司將於2月15日前公布13F報告（持股明細），全球投資人屏息期待。法人指出，繼2022年第三季首度買進台積電後，波克夏上季是否再度增加持股？吊足市場胃口，巴菲特登高一呼，國際資金能否終結連三年大賣台積電、2023年轉為強力回補持股，更是令人期待。

【4】MSCI季度調整 10日登場 台股拚權重連升

MSCI明晟季度調整將於台灣時間10日登場，台股繼上回意外在MSCI亞洲除日本指數權重獲得小幅調升、告別連14降窘況，隨加權指數自2022年第四季中開啟反彈，能否寫下權重連兩度調升？甚至扭轉權重下降趨勢，研究機構寄予期待。

【5】特斯拉大降價 惹惱早買車主

特斯拉月中再針對歐美市場宣布大降價，部分車款的降幅將近20％。甫於特斯拉宣布降價前買車的車主，不滿被當成冤大頭。專門介紹特斯拉的YouTube頻道主發起請願活動，訴求讓在降價生效前就購車的特斯拉車主，免費下載軟體或至少給折扣，獲得超過6,000人連署。