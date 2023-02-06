一名在科技公司上班的人妻小花（化名）與郭姓男同事交往，為對方懷孕又墮胎，小花丈夫知情後，憤而控告郭男侵害配偶權並求償100萬元。高雄地院審結，判郭男要賠償50萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張於2005年間與小花結婚，婚後育有2子女，但小花進入科技公司上班，結識郭姓男同事後，2人便發展出超友誼的關係，小花多次替郭男訂餐、購買生活用品，10度前往汽車旅館發生性行為，為此懷孕又墮胎。他則直到去年6月才知情被戴綠帽，身心嚴重受創，認為郭男的行為已經嚴重侵害他的配偶權，依法向其求償100萬元。

高雄地院審理時，郭男經過合法通知，卻未於言詞辯論日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述；法官勘驗小花的證詞，小花稱郭男為同事，2人自2019年11月私下初次見面便開始交往，2020年3月郭男藉機帶她走走，便載她去屏東一處汽車旅館發生性行為，大約同月底就發現自己懷孕，郭男還斥責她為何沒有去買事後藥吃，最後她於同年4月墮胎等語。

法官認為，郭男明顯知情小花已婚，仍與小花交往並發生性行為這點無庸置疑，2人的互動的確逾越普通朋友一般社交行為的界線，達到破壞小花丈夫婚姻生活幸福美滿的程度，認為小花丈夫求償有理，酌情後判郭男須賠償50萬元為適當。可上訴。