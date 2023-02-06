佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午圓寂，享耆壽97歲，消息公開後讓許多人讓許多人不捨，媒體人黃揚明也在臉書貼文悼念，並自曝與星雲法師的關係，說「再造之恩無限感恩」。

黃揚明昨（5）日在臉書表示，雖然有些人認為星雲法師是「政治和尚」，但並非佛教徒的他，仍一輩子都對星雲法師相當感恩，因為佛光山的「百萬人興學」，不僅創辦南華大學，且前四屆學雜費全免的措施，讓他能夠在沒有學雜費壓力的環境下求學。

「畢業那天，從星雲法師手中接過畢業證書，那是特殊的緣分。」黃揚明回憶，大學期間系上曾辦研討會、學校營隊等，到佛光山遊覽、品嚐素食之美，當時不知道的是，在他記者生涯遇到關卡時，又是佛光山創辦的人間福報為他開了另一扇門。

黃揚明透露，在人間福報工作的期間，星雲法師已高齡80多歲，雖然行動不便但仍對答如流，每當他有演講或活動時，總編一定會派他到現場採訪，「原因很簡單，法師濃濃的鄉音，我聽得懂9成以上。」

「我親眼看到一位對岸的記者跪著向他發問！」黃揚明說，他人生第一次到大陸江蘇無錫出差，採訪世界佛教論壇，星雲法師也回到故鄉參加該次論壇，結果發現有大陸記者是跪著向他發問，讓無宗教信仰的他非常震驚，「不像是採訪，倒像是請益」。

如今聽聞星雲法師圓寂的消息，讓黃揚明百感交集，「只盼他好走，也為文對他興學之舉、再造之恩無限感恩，感恩」。