「你我攏耶老、呷老昧安怎？」台灣將邁入高齡化社會，高齡者照顧需求增加，家人往往面臨是否選擇安寧療護與DNR(不施行心肺復甦術)的無助。弘光科大老人福利與長期照顧事業系師生，為讓大家了解生死敏感議題，以設計繪本故事「陪你到最後」，由老師帶領和社區家庭照顧者分享及交流，獲得家庭照顧者與長照服務單位的肯定。

弘光老福系學生設計「陪你到最後」繪本，探討安寧療護與DNR。(弘光科大提供)

老福系助理教授黃玟娟說，安寧療護與DNR議題是高齡社會必須面臨的議題，不少家庭照顧者在照顧病患時，會因醫療方式抉擇被家人埋怨。特從導入問題帶著學生做專題，以繪本故事的方式談論生死；透過與家庭照顧者面對面的討論交流，讓他們知道遇到類似境遇能夠用什麼方法溝通，創造家庭照顧者以閱讀繪本紓壓的情境。

弘光科大老福系老師帶領學生和社區家庭照顧者分享及交流，探討安寧療護與DNR。(弘光科大提供)

弘光學生製作的繪本名稱是「陪你到最後」，以虛擬狐獴家族描述故事中的狐獴爸爸罹癌生病，狐獴媽媽照顧他，幾度進出醫院和加護病房的遭遇，最後遇到鱷魚醫生，討論到安寧療護與DNR的抉擇，讓狐獴一家看到放下生死糾結的曙光。因是較嚴肅敏感的生死議題，老福系學生用故事傳達議題，減少家庭照顧者的身心壓力。

兩位製作專題的學生在老師的帶領下，首次和家庭照顧者、長照服務單位社工們一起分享故事繪本。分享活動中有擔任照顧者30年的80歲阿嬤參加，也有照顧小孩、照顧失智長輩的家庭主婦參加，每個人分享自己的心路歷程，聆聽學生介紹繪本情節。

大四學生黃潔妮說，台灣社會出現很多「老老照顧」的現象，不少家庭照顧者備受壓力，常有照顧悲劇產生，為讓照顧者與被照顧者間在安寧療護與DNR的議題上有個潤滑劑，因而想到製作繪本作為溝通媒介。繪本中每個用字遣詞都非常小心再三斟酌，繪本書名才取為「陪你到最後」。

另位大四學生賴清青說，首次發表繪本，參與的家庭照顧者給他們很多回饋，也提出不少的看法，當初在構思製作繪本時，打算用溫馨的故事融入嚴肅的議題，帶大家思考走到生命的終點需要什麼樣的陪伴，最後該怎選擇？並讓受照顧者知道，他不是孤單的一個人。