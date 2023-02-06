女星林舒語擁有甜美臉蛋與清新氣質，過去曾在綜藝節目《大學生了沒》以「梨兒」身分出道，成功打開知名度。而2015年宣布結婚並育有2名兒子的她，也持續透過社群平台與粉絲分享家庭生活。日前她與丈夫、小孩一同飛往日本旅遊並前往知名景點「宮城藏王狐狸村」朝聖，卻意外看到飼育員被慘咬的恐怖畫面，因此忍不住呼籲網友「別抱著夢幻心態」，引起網友熱烈討論。

今日一家4口一同前往日本宮城縣旅遊，順便去了一趟著名景點「宮城藏王狐狸村」，由於當地的狐狸都是放養具有野性，因此出發前她再三叮囑孩子們不能頑皮，但沒想到他們一入場準備抱狐狸時，就發現「我的狐狸還沒到我手上就已經是一直在低吼……然後全身氣到發抖（還是緊張？）」然後她就目睹飼育員為了保護小孩不被狐狸攻擊，在調整狐狸頭部時竟被咬了一口，讓她當下看到時嚇了一大跳。

入場之後，林舒語的驚嚇還沒有結束，因為進去沒多久兩個孩子的包包、外套及袖子也都被狐狸咬到「事前訓練過的孩子冷靜地把手收進袖子裡、然後默默離開，不去驚動狐狸。」另外，她還透露自己之所以能拍到與狐狸的正面合照，是因為她頭上的毛帽有球不斷晃動、讓狐狸想抓，她才有機會一同合照，「不然要拍到狐狸也是可遇不可求啊！」

不過，林舒語也呼籲大家，進到狐狸村後千萬別蹲下，且照顧好孩子，也不要往包包裡拿東西及手提袋子，也不要隨意晃手上的任何東西，因為不保證狐狸會不會突然進行攻擊，隨時都有可能一個不小心抓傷人「但只要不抱著夢幻的心情，這裡還是值得一去。」