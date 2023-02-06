佛光山創辦人星雲法師昨（5）日圓寂，享耆壽97歲，消息一出引發各界哀悼。對此，粉專「政客爽」也翻出了星雲法師在2001年911事件後前往紐約，到災難現場舉行法會的往事，表示「謝謝星雲法師，有你真好」。

「政客爽」今在臉書發文表示，星雲法師這些年處理健康問題時，堅持不願占用社會資源，長年醫療支出都是採自費，星雲法師曾說過，「知足常樂是天堂，慈悲喜捨是道場，服務助人是福田，歡喜融和是樂園」，一生中也創辦學校、醫院，幫助過無數的苦難人。

「政客爽」接著說，美國911事件發生後，為了安頓民心，星雲法師不顧眾人反對，堅持前往紐約，除發動佛光人響應各項救災工作，也率領僧眾弟子，到世貿雙子星大樓災難現場灑淨祈福。

「政客爽」提到，星雲法師當時為罹難者祈願祝禱時，表示自己與團隊是來自東方的佛教徒，此次前來除表示關心慰問，也為罹難者們誦經助念，希望能他們能就此放下。星雲法師當時也向罹難者喊話，指出他們的親人將會因有政府和愛心人士的協助，而得到幫助，「你們就放心去吧！」而這段話經過現場翻譯後，在場的人都流下眼淚、深受感動。