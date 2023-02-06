童仲彥12年前擔任台北市議員時，利用人頭詐取助理補助費5萬多元，去年最高法院依利用職務上機會詐取財物罪將他判刑3年10月定讞，他入獄服刑後提釋憲拚翻案，主張就算他有領取助理補助款，也未侵害公務員執行職務廉潔公正之法益，憲法法庭裁定不受理。

2011年11月至隔年2月，童沒有實際聘用蔡姓男子為助理，竟指示康姓助理製作蔡的聘書，向市議會詐領補助費，且助理的張姓妻子也未從事助理工作，他也讓她掛名擔任議員公費助理，登錄在市議會春節慰勞金清冊。

檢察官接獲檢舉後展開調查，偵結後將童仲彥起訴，但他辯稱，確實有聘用蔡男任助理，蔡因認同他的政治理念，所以將其薪資回捐給議員服務處使用，並未詐領助理補助費。最高法院認定童詐領補助費為5萬1842元、判刑3年10月確定。

童仲彥主張，申報公費助理費與議員職務縱有密切關聯，亦非行使職務，他縱領取助理補助款，亦未侵害公務員執行職務廉潔公正之法益，且系爭規定之罪行與法定刑顯失均衡，違反罪刑相當原則與比例原則。

童說，貪汙治罪條例的相關規定，就具體財物與財產上不法利益，無正當理由即予區別對待，違反平等原則，且確定判決對兼任助理之認定見解，侵害他基於議員身分代表人民行使地方自治之權利及人身自由權，聲請法規範及裁判憲法審查。

憲法法庭第四審查庭由審判長吳陳鐶、黃昭元及呂太郎審理後，認定童只是就公費助理補助費於系爭規定下適用與否，以及法院事實認定之爭執，尚難認本件聲請具憲法重要性或為貫徹聲請人基本權利所必要，一致決裁定不受理。