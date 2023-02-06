據美國之音報導，北京2020年中公布實施《香港國安法》後，最大的一起國家安全案件--民主派立法會非官方初選案的47名被告中16名不認罪被告，將於今天（2月6日）開審，預計審期90天，由3名《國安法》指定法官處理，不設陪審團。對該案其他31位無奈下認罪被告，將在這次審理結束時做出宣判。

報導稱，2021年1月6日，香港警方國安處派出上千警力進行大拘捕，帶走53名民主派人士，指控他們策畫及參與2020年民主派「立法會35＋初選」，涉嫌違反《國安法》，其中47人2月28日被控「串謀顛覆國家政權罪」，是《國安法》實施後最大規模的一次檢控，被稱為港版「228事件」，引起香港輿論嘩然和國際媒體的嚴厲譴責。

報導稱，該案後續的司法程序也飽受批評，包括史無前例「馬拉松式」連續4天的借提出庭處理保釋程序。而47名被告2021年3月1日首次借提出庭，只有13人獲准保釋，剩下34人還押，截至開審日，其中32人已被押禁超過700天，將近2年。

報導引述學者分析，案件一拖再拖，30多名被告還押接近2年才開審，質疑當局是要在社會上產生威嚇效果。外界還批評該案違反《香港基本法》下的無罪推定原則，導致未審先囚，令人震驚，損害香港國際金融中心地位。

香港立法會選舉原定於2020年7月11至12日舉行。選舉前，民主派在地區直選以及功能界別中的區議會（第二）界別和衛生服務界所舉辦初選，由民主動力協助籌辦，希望透過初選決定民主派的候選人參選，爭取拿到35個議席。這次初選不具法律約束力，類似一種由香港選民參加的綜合民意授權，投票人數達到61萬人。

《華盛頓郵報》2月5日報導說，該案突顯了北京執意要在曾有一定自由的香港扼殺任何批評和反對聲音。而目前香港幾乎所有的知名的和許多非常溫和的反對派人士，不是被關在獄中就是被迫流亡海外。

郵報援引喬治城大學亞洲法律中心非駐留研究員黎恩灝（Eric Yan-ho Lai）的話說，「這不僅僅是對香港47位支持民主或反對派領導人的審判。這是對幾十年來支持民主運動的所有市民的審判」。

報導稱，民主派的47人被捕時年齡介於23至64歲，包括首要被告香港大學法律系前副教授戴耀廷、前立法會議員區諾軒、前民主動力召集人趙家賢，以及多名年輕的抗爭派社運人士黃之鋒、岑敖暉以及袁嘉蔚等，各被告從事的職業包括學者、立法會議員、區議員、醫護人員以及大律師等，涵蓋民主派最激進及最溫和的政治光譜。

該案原定1月30日開審，由3名《國安法》指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡審理，其中陳嘉信因健康問題退出，由另一名國安法指定法官李運騰接替，並延後至2月6日正式開審。

據美國之音此前援引相關分析報導，該案31位認罪的被告，包括扛不下去今年1月17日才轉為認罪的一位，都是不想再糾纏法律訴訟，或者認為未必有機會獲得公平審訊，希望盡快得到了結。香港理工大學社會科學系前助理教授鐘劍華分析說，相信很多認罪被告不認為自己屬於「首要份子」，有機會判處3年以上10年以下的刑期，現在法官同意控方指各被告有機會處以最高刑罰，甚至終身監禁都並不為過，令人憂慮法庭未審先判。

此外，時事評論員譚美德表示，民主派初選47人案當中超過30名被告還押接近2年，案件延後到2月初才開審，他形容情況有如「屈打成招」。

法新社2月5日報導說，該案正在引發法律及政治分析人士的密切關注。報導援引英國華威大學（Warwick University）法律學者郭銘松（Ming-Sung Kuo）的分析說，這個案子，尤其是「串謀顛覆國家政權」的指控，向外界傳遞一個非常強烈的信號，就是任何挑戰現今當局的行為都要嚴肅對待。