網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul）最近正在備戰一場重要的拳賽，他與另外一位美國YouTuber羅培茲（Preston Lopez）打賭球賽，羅培茲不幸輸了，講好要給傑克保羅在肚子上打一拳。雖然羅培茲上半身結實，更練出了腹肌，挨了傑克保羅一拳也是當場跪地，自稱被「打出屎來」！
傑克保羅在旁邊問：「你真的拉屎了？」羅培茲說：「對，我拉了一點出來，有點濕。」傑克保羅隨後要給羅培茲一個擁抱，表示不傷和氣，但羅培茲婉拒，只問「廁所在哪裡？」傑克保羅對鏡頭笑說：「這年輕人腦袋秀逗了，但他言而有信地站出來挨拳，我尊敬他。」
轉成職業拳擊手之後，傑克保羅至今6勝0負，4次KO勝，包括前UFC格鬥冠軍伍德利（Tyron Woodley），在擂台裡挨了傑克保羅的鐵拳之後也是倒地不起。未受過抗擊打訓練的普通人，吃上職業拳擊手的拳頭可能導致嚴重傷害，史上最偉大的脫逃魔術師胡迪尼（Harry Houdini, 1874-1926），他自稱腹部可以承受很多衝擊，結果被一位習練拳擊的大學生打成重傷，不久後去世。
傑克保羅下一位對手是湯米福瑞（Tommy Fury），兩人將於本月底在沙烏地阿拉伯的擂台對決，湯米福瑞的哥哥就是當今「世上最強的男人」WBC重量級冠軍泰森福瑞（Tyson Fury）。
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