高鐵快速又方便，一名女大生表示，近日搭高鐵在終點站看到有5名高鐵員工，當中有4人左手在背後，整齊一致的畫面讓她好奇是訓練出來的嗎？貼文引發網友議論，其中一名曾在高鐵打工的女網友說，「站姿是規定的」，讓其他網友大讚，「素質高到我以為在日本」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，上月30日搭乘高鐵，列車抵達終點站，月台站有5名要進車廂內整理高鐵員工，她觀察到其中4名高鐵員工的左手放在背後，好奇問「是訓練嗎？還是單純這樣放很舒服？」

貼文曝光，掀起網友熱烈討論，「訓練的，有規定站姿」、「我寒假打工當過高鐵清潔員，站姿是規定喔」、「我也發現整理車廂的員工，秩序都超好的也站的很挺」、「我覺得高鐵員工素質高到以為在日本」、「高鐵的站務人員真的很棒」。

另外還有不少人大讚高鐵的服務，「高鐵整體給的感覺就是舒服一大截」、「我在左營站下車，他們都會說謝謝搭乘，辛苦他們了」、「他們整理完車廂要讓我們上車時，還會在車門前鞠躬才下車，有時剛好站在乘車第一個就感覺非常不好意思」。