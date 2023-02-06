南韓節目《玫瑰的戰爭》日前針對「比電影還像電影的」現實夫妻、情侶故事進行討論，其中一則故事是巴西一名74歲男子，在中樂透獨得約台幣4千萬的獎金，卻與18歲嫩妹發生性行為時窒息身亡，所有財產回歸到尚未離婚的妻子手上。

據了解，巴西馬拉尼昂州74歲老翁阿帕雷西（Francinaldo Aparecido）平時在加油站工作，某日買了彩券後，竟中了581萬巴西雷亞爾（約新台幣4833萬元）。豈料，僅過一個禮拜，老翁便丟下69歲妻子和14名兒女，跑到18歲的小女友梅拉（Mayra）家裡住，儘管妻子極力反對，老翁仍堅持離開。

某天，女方和老翁在親熱時，由於太過激情，她直接將老翁的頭抱住，意外讓造成口鼻悶住，最終窒息死亡，而當女方發現狀況並報警叫救護車時，老翁早已回天乏術。事後，女友被警方帶回調查時供稱，自己是真心愛著老翁，平時還會準備巧克力或是葡萄酒營造浪漫驚喜。她表示平常他們就是如此激情，「我們在一起根本停不下來，我無法控制自己」。

阿帕雷西逝世後，生前拿到的4833萬元樂透彩金及名下所有財產，皆由其69歲的妻子及14名孩子繼承，峰迴路轉的情節使節目現場嘖嘖稱奇，也在韓網上掀起熱烈討論。