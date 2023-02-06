女星王淨在2017年正式出道，之後以電影《返校》知名度大開，近期她在新劇中飾演一名女警外型亮麗，因此被稱為「最正警花」，而忙於新作品的宣傳的她，但不知是工作過於繁忙，讓她在妝髮期間忍不住打瞌睡，沒想到過程全被拍下來，讓她看了都不禁問：「為什麼可以睡得那麼的咄咄逼人？」

王淨出演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》雖然還未正式上映，但三位主角已忙著跑宣傳活動，不過可能是行程太密集，在王淨近日上傳的影片中，可見正在妝髮的她，身穿米白色針織上衣，身上還披著黑色毛巾，但鏡中反射出的她，不顧一旁髮型師在為她整理頭髮，化妝師也正幫她畫眼睛，雙手交叉打瞌睡，還睡到搖頭晃腦嘴巴開開，當下完全不知已全被拍下來。

然而，這可愛逗趣的模樣，瞬間吸引九萬多名網友前來按讚，更紛紛留言表示「怎麼可以睡成這樣」、「髮妝師是怎麼忍住不笑的」、「這樣口紅比較好化XDDD」，「連睡覺都超有戲！」連她自己也忍不住質問自己「為什麼可以睡得那麼的咄咄逼人？」

王淨2017年演出《痴情男子漢》出道，隨後演出《鬥魚》、《返校》、《瀑布》、《月老》等電影成績都相當亮眼，其中她以《返校》獲得第22屆台北電影獎最佳女主角獎項，更以《瀑布》入圍金馬獎最佳女主角，高顏值又有實力的她，更被封為新一代女神。