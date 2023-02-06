美戰機擊落陸高空氣球 北京抗議

1名美國軍方高官說，多艘美國海軍和海岸防衛隊艦艇已在擊落中方高空氣球的南卡羅來納州外海警戒，而美國海軍周日已打撈起高空氣球的殘骸，並從船上拿下殘骸，裝上停在北默特爾海灘（North Myrtle Beach）的卡車。

據CNN和BBC新聞網6日報導，原本美國海軍以為，殘骸會在較深的大西洋海域出現，但氣球卻落在約47英尺（約14公尺）深處，讓任務變得相當簡單。這名官員說，要是有必要，技能高超的海軍潛水員將下水，以助任務進行。

此外，這名官員還說，他們並準備了無人潛航器，以下水將氣球殘骸撈起，接著就能著手對這中方設備進行分析。

NEW VIDEO: What appears to be debris from the Chinese balloon has been spotted off the Johnny Causey Landing in the North Myrtle Beach area.



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🎥 Brady Deal pic.twitter.com/bZOj1xmvME — WMBF News (@wmbfnews) February 5, 2023

美軍4日出動戰機，在美國海域上空將中方間諜氣球擊落，而殘骸散落廣大海域。華府認為，這高球氣球在監視敏感軍區。

中方高空氣球出現在美國領空的消息傳出後，引發外交危機，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隨即因為北京這「不負責任的行為」，而推遲訪問中國。至於北京則否認，這氣球是用來從事間諜任務，並堅稱「飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線」。

然而，美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）駁斥了這種說法，並指出，氣球上有推進器，是可以操縱控制的。他強調，這不是意外，而是蓄意的情報行動。