「天雨路滑、小心駕駛！」國道3號清水服務區到中港系統間北向171.9公里，今天上午5時58分許，發生一起4輛車追撞事故！警方指出，初步了解為一輛貨櫃聯結車失控衝向中央分隔道，後方一輛自小客車閃避不及追撞其掉落貨櫃，另車頭部分導致對向車道2輛車追撞，造成車流回堵約1公里，於8時35分完全排除恢復通車，幸無人受傷。

國道3號北向171.9公里，今天上午發生一起4輛車追撞事故！並造成車流回堵約1公里。（警方提供／陳世宗台中傳真）

國道3號北向171.9公里，今天上午發生一起4輛車追撞事故！並造成車流回堵約1公里。（警方提供／陳世宗台中傳真）

國道第七警察大隊指出，國道3號北向171.9公里，今天上午5時58分許，一輛貨櫃聯結車失控衝向中央分隔道，後方一輛自小客車閃避不及追撞其掉落的貨櫃，另車頭部分導致對向車道2輛車追撞；事故發生後一度佔用內側、中線及外側車道，並造成車流回堵約1公里。

國道3號北向171.9公里，今天上午發生一起4輛車追撞事故！並造成車流回堵約1公里。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方表示，此事故經檢測駕駛酒測值皆為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。國道第七大隊接獲報案後，立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣該局及高公局緩撞車前往事故現場後方警戒疏導車流。

國道3號北向171.9公里，今天上午發生一起4輛車追撞事故！並造成車流回堵約1公里。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方強調，雨天行車請開啟頭燈、拉大車距、放慢車速，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。