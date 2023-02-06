日經新聞周一報導，據政府與執政黨內部消息人士透露，日本政府已經徵詢日本央行副總裁雨宮正佳（Masayoshi Amamiya）接替黑田東彥（Haruhiko Kuroda）出任央行總裁的意願。日圓應聲急貶，周一美元盤中漲破132日圓，為3周來首見。

隨著越來越多人不滿現行的超寬鬆貨幣政策扭曲市場功能，下一任日本央行總裁勢必將面臨貨幣政策回歸正常化的棘手任務。

雨宮正佳畢生都任職於日本央行，也起草過日銀許多貨幣寬鬆工具，向來是被市場視為是最可能出線接下日銀總裁職位的人選。

日經新聞報導，日相岸田文雄的政府在決定黑田東彥的接班人與兩名新的央行副總裁方面已經進入最後階段，現在正在與執政聯盟討論相關進程。

日本政府本月晚些時候將把提名人選提交給國會，這項央行最高人事案將在獲得國會兩院通過後生效。目前執政聯盟在國會擁有絕對多數的優勢，這也意味著提名即是當選。

不過，日經新聞的報導並未說明雨宮正佳是否已接受這個提議。

日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）回應媒體對於該報導的詢問時表示，他沒有聽聞過政府要雨宮正佳接任央行總裁一職。目前日本首相辦公室和日本央行尚未對此報導發表評論。

時事通訊社（Jiji）報導，對於是否已被徵詢出任日本央行總裁時，雨宮正佳沒有對記者們發表評論。

黑田東彥的5年任期將於今年4月8日屆滿，在日本通膨高漲之際，日相岸田文雄選出的繼任者可能影響日銀何時會讓其大規模激勵措施逐步退場。日本去年12月通膨率達到4%，比央行設定之2%目標高出了一倍。

在日經新聞披露消息後，美元目前急漲0.9%，報132.35日圓，為逾3周以來首次漲破132日圓大關，稍早前一度升至132.60日圓。市場認為比起其他央行總裁人選，雨宮正佳的政策立場較為溫和。

Pepperstone研究部門主管Chris Weston表示，如果雨宮正佳成為日銀總裁，那麼原本看漲日圓並希望由前副總裁山口廣秀（Hirohide Yamaguchi）這類立場較為強硬的人繼任央行總裁的投資人勢必受到打擊。如果雨宮正佳接下這個職位，他將完全主導政策的變化，這將坐實了央行政策將延續下去的看法，那些預期日本央行將在4月底調整債息控制政策的投資人，現在將重新檢討這個看法。