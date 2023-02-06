美軍戰機4日擊落中國大陸偵察氣球，引發北京痛批反應過度、保留必要回應權利。不過北京是否會針對華府此舉進行報復？《紐約時報》（New York Times）指出，能回應的選項相當有限，尤其學者指出，大陸外交部聲明中並未指責美國違反國際法，顯示北京並不認為射下氣球違法。

美軍射爆中國大陸偵察氣球，大陸外交部5日批評反應過度。

美軍4日派F-22猛禽戰鬥機發射AIM-9X響尾蛇（Sidewinder）飛彈擊落飄至南卡羅來納州外海的大陸氣球，大陸外交部、國防部5日發布聲明表達「強烈不滿及抗議」，強調飛艇屬於民用性質，因不可抗力進入美國，完全是意外，批評美國反應過度，違反國際慣例，同時表示「保留作出進一步必要反應的權利」。

《紐約時報》5日指出，儘管北京對華府表達「強烈不滿及抗議」，不過報復的選項可能有限，北京的聲明也暗示不願擴大這起紛爭，尤其聲明指控美國違反國際慣例，但並未主張美國違反國際法；北京也強調「堅決維護有關企業的正當權益」，有助於說服外界北京當局並未直接參與這起事件。

報導引述美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）鑽研中國大陸在國際法中角色的法學教授古舉倫（Julian Ku），指出大陸外交部的聲明措辭反映了「陸外交部也不認為射下氣球明顯違法」。他說：「如果某件事違反國際法，大陸外交部會說，他們聲明中沒說，引人注目。」

古舉倫也分析，北京必須衡量自己的權利，以防未來美國也開始向中國發射氣球或無人機，「如果他們太強硬，可能會損及未來必須提出的司法主張。」

在歐巴馬政府時期擔任亞太事務高級顧問、現任美國喬治城大學（Georgetown University）國際政治學教授的麥艾文（Evan S. Medeiros）認為，如何回應對北京來說相當棘手，「中國處在非常緊繃的地緣政治位置，他們被當場抓包、無處可躲，而且還是在他們想與許多強權－特別是美國－改善關係的時刻。」

報導分析，大陸網友已要求政府反擊美國，不過中國大陸目前還面臨房產危機、經濟等內部問題，北京可能不會希望再度與華府爭鋒相對。

另外，史丹佛大學弗利曼斯伯格里國際研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）中國軍事安全政策專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）指出，如果北京對擊落氣球一事大做文章，將會是非常糟糕的戰略行動，「他們反應愈大，民用氣象氣球被吹離軌道說法的可信度就愈低。」

另外路透社也引述學者分析，美國射下氣球後，北京將會仔細衡量反應，以避免中美關係進一步惡化，華盛頓智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）中國辦公室學者趙通（Zhao Tong）認為，中美仍可能持續修復關係，因為雙方仍有共同利益。