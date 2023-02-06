佳世達去年在醫療、智能方案以及網通三大事業動能強勁下，緩合了資通訊需求的下滑衝擊。法人估去年全年EPS約1.87元。展望今年，在5G及IOT等趨勢下，網通、智能方案營運將持續擴張。佳世達在全球顯示器及投影機市場仍居領導地位。

佳世達連續4年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，董事長陳其宏表示，ESG除了綠色製造、綠色營運之外，當中S（Social）社會責任這一部分包含了員工、股東等等所有的利害關係人。公司提倡幸福企業，更重視「work smart」而非「work hard」。