藉由併購強化產品與研發技術、取得客戶及布局全球是貿聯-KY過去7年營運重要策略，更是公司業績高成長主要推手。

貿聯-KY總經理鄧劍華表示，我們併購考量3個重點：市場、客戶及技術能力，公司分別於2016收購香港城鉞(Spinneret Broadway)、2017年收購Leoni電器事業、2018年收購專注資料中心的大陸Teralux、2020年收購新加坡商Speedy Industrial，以及2022年收購Leoni工業應用事業(INBG)，擴大了貿聯-KY產品及客戶版圖，尤其是2022年併購INBG後，不僅增加了ASML、西門子、飛利浦等過去我們沒有打入的歐洲大廠客戶，INBG的特殊產品也增強了貿聯-KY在半導體、醫療及新能車等產品線，包括：半導體無塵室設備只有2家可以做，貿聯-KY是其中一家，醫療產品從原來的MRI等，現在可以做更多醫療系統產品，如：達文西手臂線束、內視鏡系統使用的線束、可用於導管的超輕量化線束，新能源車的矽膠線、可耐受極端氣候並用於連接鐵道車廂的電纜、抗燃且水陸兩用的軍事國防規格電纜，以及用在核電廠的連接線材等，對我們的技術提升方面有很大的貢獻。

鄧劍華指出，目前公司掌握出長期發展的四大動能，包括工業用(含資本設備、工廠自動化、醫療儀器等)、數據中心、新能源運輸以及高價值電器，並將全球布局劃分為北美洲、歐洲、東亞、東南亞四個主要區域，尤其收購INBG後，大幅增加貿聯於歐洲及北美的據點，如今在全球已有33個生產據點，2022年前3季工業產品占比更大幅拉升至37%，預估今年占比將進一步拉升。

隨著併購綜效顯現，讓貿聯-KY從過去線束廠逐步轉型成為提供客戶線束/連接器及組裝整體解決方案廠，公司業績也展現逐年高成長力道，2022年前3季稅後盈餘29.15億元，年成長98.73%，每股盈餘為19.14%，累計2022年合併營收536.62億元，年成長87.08%，(約當18億美元，年成長75.81%)，創下歷年新高。

儘管IT市況不佳，貿聯-KY在INBG工業產品出貨暢旺下，無畏1月逢大中華區農曆年長假、工作天數較少，1月合併營收達40.76億元，月增1.63%，年成長26.9%，(約當1.3388億美元，月增2.84%，年增15.31%)，創下歷年同月新高。

梁華哲表示，雖然IT產業比較不好，上半年會比較辛苦，但4個事業群都相對穩定，抗壓性強，今年營運可望逐季成長，公司將努力今年營運較去年兩位數成長，再創歷年新高。