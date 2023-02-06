不管是通勤、上班、念書、運動、做家事，還是單純躺在床上無所事事，音樂都是日常生活中的最佳調劑之一。一首好歌可以讓人放鬆心情，對有些人來說更能提振精神、增進做事效率，許多人都會有自己的專屬歌單，裡面總是收藏著喜歡的歌手所演唱的歌曲。

在眾多超受歡迎的知名歌手中，哪一位是你的最愛呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了近一年來網路上討論度最高的人氣歌手TOP 20，快來看看你的愛有沒有上榜吧！

NO. 10 田馥甄

從女子天團「S.H.E」建立起知名度的Hebe田馥甄，在團體時期就備受矚目，單飛後更是聲名大噪，治癒的歌聲和歌曲中動人的故事感動許多粉絲，是網友們心目中的「文青系」女神歌手。

2010年S.H.E走入「單飛不解散」，她開始唱出許多膾炙人口的歌曲，從「Hebe」變成今天大家熟知的「田馥甄」，〈還是要幸福〉、〈寂寞寂寞就好〉等作品，至今仍是經典不敗的金曲，〈小幸運〉更是人人都琅琅上口。在過去一年中，除了作品持續受到關注外，田馥甄也因為「吃義大利麵被小粉紅出征『辱華』」以及「演唱會延期爭議」，而在網路上引發不少相關討論，「真的很心疼馥甄，爬個山吃個飯也有事」、「很喜歡馥甄也希望她趕快好，但容我生氣一下交通和住宿的損失再回歸」。

NO. 9 羅志祥

外號「小豬」的羅志祥，曾於2010至2013年間連續4年獲得臺灣唱片銷售總冠軍，在當時紅遍各地，還獲得了「亞洲舞王」的稱號。知名專輯如《Show Time》、《達人Show》、《羅生門》等，都是粉絲們心中的經典。除了唱歌外，也跨界偶像劇演出及綜藝節目主持。

在2020年，羅志祥因為私生活風波而在網路上遭到炎上，從此在眾人心中的形象逐漸偏向負面，成為「渣男」代表，但也因此帶起不少網路討論度。去年（2022）羅志祥重回舞臺，在高雄小巨蛋舉辦演唱會時邀請到知名YouTuber阿翰錄製影片擔任嘉賓，引發熱議，「這種人還能活躍」、「算洗白成功了嗎」、「不得不說他也是真的蠻紅的，不說實力，他就是演藝圈前輩，主持功力好笑，歌也有好聽有名的」。

NO. 8 張惠妹

有「華語流行天后」之稱的「阿妹」張惠妹，自1996年以專輯《姊妹》正式出道後，便一直在華語流行樂壇中佔有極為崇高的地位與影響力。曾以個人名義拿下6座金曲獎獎座的她，堪稱「殿堂級」女歌手，每次舉辦演唱會總是造成粉絲們瘋狂搶票，一位難求。

在去年（2022），張惠妹於小巨蛋舉辦「ASMR」演唱會，這是自2015年的烏托邦演唱會之後阿妹再度重返小巨蛋開唱，睽違7年再度登上大舞臺，讓粉絲們都非常興奮期待，13萬張門票一開賣馬上售罄，以沉浸式的空間帶給觀眾們「顱內高潮」的體驗，精心打造的「妹宇宙」獲得許多好評，「我們的世界需要張惠妹」、「真的是感受到現場之後就回不去了」、「真以妹神為榮」、「張惠妹真的很讚」。

NO. 7 王心凌

有「甜心教主」之稱的王心凌，是7、8年級生共同的青春回憶，〈當你〉、〈愛你〉、〈睫毛彎彎〉、〈彩虹的微笑〉等歌曲，迴響在許多人的學生時代，《西街少年》、《天國的嫁衣》、《微笑Pasta》等熱門偶像劇，更讓大家在當時留下深刻的印象。

在去年（2022）王心凌參加了中國的綜藝節目《乘風破浪》第3季（乘風破浪的姐姐），在節目中以精彩的歌唱及舞蹈表現吸引眾人目光，除了再次唱紅經典歌曲〈愛你〉外，和譚維維合唱的〈山海〉也引起熱烈迴響，更在《浪姐3》的選手網路聲量排行中排名第1，「經過浪姐徹底愛上她」、「王心凌最強」、「王心凌真的是甜蜜天后」。

NO. 6 炎亞綸

炎亞綸早期從「飛輪海」起家，後來該團體逐漸變為亞洲當紅組合，粉絲遍布各地，炎亞綸也因此建立起知名度。除了歌唱作品外，參與《惡作劇之吻》、《終極一班》、《終極一家》、《公主小妹》等偶像劇時的表現，也讓人印象深刻。

2015年炎亞綸在個人臉書提出「下雨造成地震說」，使他被網友嘲笑是「地質大師」，後續炎亞綸高EQ的回應，加上真的出現類似的科學說法，讓他被稱為「炎P」、「炎教授」，每逢地震臉書總會湧入大批網友留言。此外，在去年（2022）許多藝人轉發「只有一個中國」貼文時，炎亞綸不只沒有轉發，還因為中國粉絲擅改群組名稱而直接退出粉絲群，讓許多網友大讚「炎P真男人」。

NO. 5 謝和弦

早年從無名小站發的謝和弦，在16歲時參加綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，首度得到關注，從此開始演藝圈之路。除了歌唱作品吸引到許多粉絲外，謝和弦也因為許多個人言論及行為而備受討論，像是吸毒爭議、感情風波、政治參與等等。

在去年（2022），謝和弦因為和莉婭、祈錦鈅等人的感情風波而在網路上引發不少討論，同時他對於「大麻合法化」的諸多言論及觀點，也在網路上造成話題。此外，謝和弦於去年9月宣布參選臺北市中正萬華區市議員，更是引發熱議，後續被取消選舉資格，讓他一時間成為話題人物，「過氣藝人搶版面」、「哈們出局」、「謝和弦在呼」。

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NO. 4 蔡依林

身為「亞洲流行天后」的蔡依林，在華語流行音樂界中的地位舉足重，吸引人的歌曲旋律及舞蹈讓許多人印象深刻，知名作品如〈舞孃〉、〈特務J〉、〈花蝴蝶〉等，都是大家耳熟能詳的經典歌曲。此外，蔡依林更曾為2010年上海世博會臺灣館演唱主題曲〈臺灣的心跳聲〉。

除了吸引人的歌舞，蔡依林的作品中也討論了不少社會議題，所傳達的思想內涵發人深省，諸如〈玫瑰少年〉、〈怪美的〉等等，不只引發許多共鳴，更感動無數歌迷。種種高水準的創作，讓蔡依林迄今為止拿下7座金曲獎獎座，也擁有一群死忠的粉絲，「臺灣不會再有下一個蔡依林」、「認真覺得沒有一個臺灣藝人可以超越她」。

NO. 3 周杰倫

專輯銷量在臺灣突破247萬張的周杰倫，不只曾獲15座金曲獎及2座MTV亞洲大獎的肯定，還登上亞洲版《時代》雜誌的封面。舉辦過6個世界巡演的他在海外各國也都小有名氣，更跨足電影界，「亞洲天王」的封號無庸置疑。

在去年（2022），周杰倫睽違6年發行了新專輯《最偉大的作品》，熟悉的「周杰倫風格」讓粉絲們為之瘋狂，不只在發行當日數位專輯銷量就突破500萬張，〈還在流浪〉一曲至今更是在YouTube平臺累績了1,675萬次觀看數，締造許多難以超越的紀錄，也造成不少話題，「好聽」、「還在流浪真的給讚，有一點點以前的味道」、「聽一遍竟然就被洗腦了」、「歌曲依然對味」、「原本覺得超普但過兩天就開始一直重播」。

NO. 2 蕭敬騰

2007年因為歌唱選秀節目《超級星光大道〉而走紅的蕭敬騰，在該時期就已經擁有許多粉絲，隔年出道後更是吸粉無數。出道不滿2年，年僅22歲的蕭敬騰就在臺北小巨蛋舉行了首次大型售票演唱會，並且門票還全數售罄，受歡迎的程度可見一斑。

除了音樂外，蕭敬騰主演電影《殺手歐陽盆栽》時也廣受好評。不過近幾年蕭敬騰的事業發展重心漸漸轉往中國，也因此網路上時常出現相關討論，尤其在去年他透露自己已「定居成都」時，更是引發網友熱議，「直接堂堂正正做中國人」、「祝福他啊，每個人都有選擇國籍的自由」。

NO. 1 楊丞琳

楊丞琳不只有著「可愛教主」的封號，更因為各方面能力優秀，被譽為「全能天后」。除了〈曖昧〉、〈雨愛〉、〈帶我走〉、〈年輪說〉等歌曲火遍各地，其主演的《不良笑花》、《換換愛》、《海派甜心》、《醉後決定愛上你》等偶像劇，更是許多人的青春回憶。

不過除了歌唱及演藝實力帶來的網路聲量外，近年來轉往中國發展的楊丞琳也因為去年（2022）年在中國綜藝節目《還有詩和遠方》裡的個人發言導致「海鮮事件」發生，造成不少爭議，帶起許多相關的討論，因此在網路上成為網友們熱議的歌手之一。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月01日至2023年01月31日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『人氣歌手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。