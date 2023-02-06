好萊塢知名男星艾米漢默（Armie Hammer），過去曾憑著帥氣外表與一雙電眼的藍眼睛在《社群網戰》、《魔鏡，魔鏡》、《獨行俠》、《以你的名字呼喚我》、《尼羅河謀殺案》等電影中演出，人氣不斷飆升。但他卻在2021年爆出性虐待等醜聞，使他不僅痛失家庭與事業，還得面對司法調查及治療。如今2年過去，他推出紀錄片出面坦承所有指控，並表示自己已逐漸康復，希望之後也能協助其他有麻煩的人。

艾米漢默在2021年1月就爆出背著老婆伊麗莎白（Elizabeth Chambers）搞婚外情，透過IG傳送涉及性侵幻想、虐待及食人肉等的變態訊息給多名女子，讓他身敗名裂。之後他便一直待在英屬開曼群島閉關並進入勒戒所戒除毒癮、酒癮和性癮，雖期間曾傳聞他想結束自己的生命，所幸最後度過難關且也逐漸康復。

近期艾米漢默接受《航空郵報》（Air Mail）的訪問時，除了坦承自己過去的惡行並懺悔外，他也透露自己對性虐待有興趣，是因為13歲時自己曾被一名青年牧師猥褻，當時的他無能為力，只能被用一種可怕的方式接觸到性，也導致他對於性的扭曲，加上在去年9月推出的紀錄片艾米漢默紀錄片《House of Hammer》中，他的姑姑凱西（Casey Hammer）曾出面爆料「漢默家族男性都是心理變態」、家庭教育經常貶低女性，她甚至也曾遭到自己的父親及哥哥性虐待，並踢爆家族中的五代男性皆有出軌、吸毒、暴力等傾向，讓眾人逐漸了解艾米漢默的病況其實是由原生家庭所造成，但仍挽不回不了他的事業。

但沒想到當艾米漢默成為人人喊打的過街老鼠時，小勞勃道尼（Robert Downey, Jr）竟奇蹟似的向他伸出援手，為他找尋一條生路並獲得救贖，如今他也找到了保持清醒的目標，就是成為其他需要康復陪伴的人的精神支柱，因此他希望自己康復後也能開始協助其他與他一樣的人找回自己的生活。

Armie Hammer says he contemplated suicide in first interview post-scandal:



“I just walked out into the ocean and swam out as far as I could and hoped that either I drowned, or was hit by a boat, or eaten by a shark.” pic.twitter.com/KR6uFbWpjZ — Pop Crave (@PopCrave) February 4, 2023

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

★中時新聞網關心您：拒絕暴力 請撥打113、110！保護自己、遠離毒品！

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)