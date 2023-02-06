第65屆葛萊美獎（Grammy Awards）今在加州洛杉磯頒獎，台灣設計師蕭青陽、蕭君恬以作品《淡蘭古道三部曲》專輯包裝設計獲得最佳唱片包裝獎。

這是蕭青陽18年來7度入圍葛萊美獎，今年他與女兒蕭君恬一起合作的唱片包裝作品總算獲獎，他在台上以中文發表得獎感言，並感謝家人、祖先與淡蘭古道上的所有人。

這次台灣第二度拿下該獎項，去年設計師李政瀚、于薇也以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的《八歌浪》專輯包裝獲獎，拿下台灣首座葛萊美獎。