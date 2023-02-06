據香港《文匯報》報導，中國公民赴20國出境團隊旅遊及「機票＋酒店」業務今（6日）起試點恢復，50多名廣州市民搶得頭香，乘坐0時15分起飛的航班前往杜拜。這是時隔3年後大陸首個出發的出境旅遊團隊，標誌著大陸出境旅遊團隊業務正式重啟。此次出境團隊旅遊，廣州多家旅行社共組織了超過150人出發，將分赴阿拉伯聯合大公國、埃及、泰國、柬埔寨等國遊覽，遊客紛紛表示，「很想再看看外面的世界，好好享受期待已久的出國旅遊！」

5日晚間9時，廣州白雲機場出境出發大廳到處歡聲笑語，一片喜氣洋洋，「我們出發啦！」的歡呼聲飄蕩在機場上空。帶着父母一起看世界的一家三口、甜蜜出遊的退休夫婦、一起體驗伊斯蘭文化的「老閨蜜團」，還有孤身出發看世界的伯伯和小姐姐，每個人臉上都洋溢著興奮的笑容、寫滿了美好的期待。如果說跟3年前出發的出境遊團隊有什麼不同，那就是在遊客們的行李箱中，除了常規的旅遊用品之外，大多還帶了洗手液、口罩、退燒藥等防疫用品。

機場啟專屬登機櫃枱

據了解，此次廣州多家旅行社都組織了出境首團，其中乘坐6日0時15分出發航班的，包括廣之旅「埃及10天」和「阿拉伯聯合大公國杜拜、阿布達比6天」2個團隊共約50名遊客，以及參加廣東中旅杜拜6天遊的10名遊客。廣州首發遊客中，年齡最小22歲，最大80歲，由於出發時間在春節黃金周之後，上班一族大多已經返工，出遊人群以退休人士為主，約佔出遊總數八成。

報導稱，白雲機場專門為出境團隊遊客啟用團隊專屬登機櫃枱，提升旅客辦理手續效率。此次廣州遊客乘坐阿聯酋航空航班前往杜拜，阿聯酋航空中國區總經理李旬表示，非常高興重啟期待已久的出境遊團體業務，阿聯酋航空將繼續推動客運服務在大陸市場的穩步重啟，以杜拜為樞紐，為乘客提供前往全球130多個客運目的地的便捷航線網路。

多國爭相提供禮遇安排

根據大陸國家文旅部安排，首批試點恢復出境遊的國家名單共有20個。廣州首團啟程之後，後續團隊也將相繼出發，如廣之旅6日行程的還有前往泰國、柬埔寨等3個團隊出發，加上首發兩團出遊人數近150人。廣之旅方面表示，在接下來一段時間內，出發的團隊將開啟「首團模式」，目的地旅遊局、酒店、景區都紛紛為中國遊客準備了豐富多樣的禮遇安排。

據介紹，6日出發的團隊遊客在抵達目的地後，將會受到當地不同形式的熱烈歡迎，包括機場迎接、歡迎儀式、伴手禮等。除此之外，阿布達比旅遊局將在亞斯島法拉利樂園門口為遊客安排歡迎儀式及免費進入園區遊玩，還有當地媒體全程跟蹤採訪報導；前往柬埔寨的遊客還將參與柬埔寨旅遊觀光局負責人出席的暹粒歡迎晚宴等。

大陸旅遊界期待入境遊

不過，當下疫情仍未完全結束，因此出境遊重啟，防疫安全仍是關注焦點。廣東省外事辦、文旅廳日前已聯合發布出境旅遊安全提示，提醒市民切勿輕信虛假宣傳，以免掉入低價旅遊陷阱。同時指出，境外新冠疫情尚未結束，在外旅遊要時刻謹記疫情防控，做好個人健康監測，切記回國時須提供48小時核酸檢測陰性證明等。

出境團隊遊在逐步恢復，業界對入境遊同樣期待。中國國旅廣東公司綜管部副部長、推廣中心經理鄺穎君表示，目前諮詢入境會議展覽和商務差旅的企業明顯增加，尤其是2023年春交會擬全面恢復線下展，並首次啟用四期展館，帶動該社近期入境商務客人諮詢量激增。