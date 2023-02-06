美國政府擴大打擊中國科技業，日本與荷蘭已同意聯手限制中國取得半導體設備，恐連成熟製程也不放過，有報導指出，中國半導體公司像是中芯、華虹等，正在低調購買晶圓廠設備，包括二手設備，甚至已被全面封殺的華為，也把握具體封殺令出爐的空窗期，加緊採購相關設備。

科技網站《Tom's Hardware》引述DigiTimes報導指出，匿名行業消息來源指出，包括中芯、華虹、晶合集成和士蘭微電子等公司正在購買二手設備等一切可買的物品。受美國制裁影響，這些晶片製造商採購的某些設備不能運往中國，他們只好隱匿交易、低調採購。

報導更提到，即使像華為這間受到美國嚴厲制裁，未經許可不得採購任何含有美國先進技術的公司，也在加緊採購晶圓廠設備，研判華為可能正準備與中芯建立晶圓廠，因此希望取得更多的設備。

值得關注的是，對於中芯來說，購買先進和成熟的工具非常重要；對於像華虹和晶合集成這類專注於生產成熟製程技術的公司來說，即使是使用過時和二手的設備，也是確保晶圓廠運轉的必要條件。

另有半導體業者指出，中國有機會繞道搶購設備機台與材料，甚至能透過自行研發及協商談判，但最大發展阻力則是缺乏半導體人才，在當前複雜的地緣政治環境下，中國恐面臨半導體人才加速流失的極大困境。