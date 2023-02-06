花蓮市昨晚發生車禍事故，28歲陳姓女子昨晚駕車載著2名乘客行經南濱路與和平路口，疑因貪快闖紅燈，不僅與對向左轉轎車相撞，還波及於機車待轉區停等紅燈與靜止停放人行道上共4輛機車，及站在路口執勤的員警，造成7人受傷，其中一名機車騎士傷勢嚴重，恐有斷肢的可能，相關肇責仍待警方釐清。

花蓮市南濱路與和平路口昨晚發生車禍事故，疑因轎車貪快闖紅燈，造成5汽機車受損、7人受傷。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳女昨晚7時20分許，駕駛一輛紅色小轎車，附載一男一女，行經花蓮市南濱路與和平路口北往南直行，疑因闖紅燈，與26歲廉姓男子駕駛的白色轎車，由南濱路南往北準備左轉和平路相撞，波及在待轉區停等的2部機車，及停放路口人行道2部機車，包括於路口執勤的邵姓警員等，共7人受傷。

花蓮市南濱路與和平路口昨晚發生車禍事故，疑因轎車貪快闖紅燈，造成5汽機車受損、7人受傷。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於花蓮市南濱路與和平路口鄰近太平洋公園，昨晚配合元宵節舉辦猜燈謎及抽獎活動，人車潮絡繹不絕，車禍發生之際，巨大撞擊聲引起大量民眾前往關心，大片油漬及汽機車零件散落滿地，2汽車車頭全毀，現場一片狼藉，且傷患眾多，其中在待轉區停等紅燈的女騎士右腳大量出血，趕緊通報警消協助救援。

警消趕抵現場後，發現傷患意識清楚，無生命危險後，協請消防局調派4輛救護車載送醫院治療，縣警局則加派警力疏導交通，並請花蓮市公所清潔隊支援清理現場。

警方指出，騎機車在待轉區的劉姓女子傷勢較嚴重，右腳嚴重外傷，粉碎性骨折大量出血，恐有斷肢可能，其餘6人則是手腳擦挫傷，駕駛與騎士均無酒駕情形，經調閱路口監視器初步研判，陳女因為闖紅燈，才會釀造事故發生，其他車輛並無肇責。

太平洋公園目前正舉辦太平洋燈會，每天晚上都有較多的人車潮，不過該路口2日晚間，也發生一起汽機車對撞事故，造成19歲余姓青年傷重不治，昨晚同樣路口又發生相似車禍，警方也慎重呼籲駕駛朋友，行經路口應遵守標誌標線號誌指示，切因貪快造成車禍事故，危害生命財產安全。