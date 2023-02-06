在每天忙碌的工作中，許多人總希望找到時間放鬆，讓自己能在稍微喘口氣後，再進行其他交辦事項。《星座好朋友》運勢專欄指出，天秤座、水瓶座、射手座最會忙裡偷閒，甚至很會拿捏分寸且不容易被別人發現，即使如此，他們還是能如期完成工作。

▍TOP3：天秤座

天秤座在職場上向來不耍詐，就算要偷懶也會光明正大的表現出來，加上總是習慣性為自己找理由，即使要偷懶他們還是會拿捏好分寸，但在攸關別人利益事情上，絕不會輕易怠惰，一定會完成好交辦事項，因為他們公私分明，不會因自己個人行為影響大家，非常會拿捏偷懶程度的一個星座。

▍TOP2：水瓶座

水瓶座總是給人一副無所謂的樣子，害怕麻煩的他們當面對日常的瑣事，總是無法提起勁而容易衍生出逃避的想法，但其實面對重要事情時，他們可不會隨便怠惰，便一定會準時完成，而且就算偷懶也不會讓人抓到把柄，這種技術算是偷懶界的翹楚。

▍TOP1：射手座

射手座做起事來較我行我素，通常只有感到有興趣的事情，才會用盡全力去做，所以在上班時，時常因一些個人因素，導致暫時性罷工或進度停擺，但其實他們只是沒心情做，一旦認真起來可是會令人大吃一驚的，在該努力時不會鬆懈，該偷懶時也會拿捏好分寸。