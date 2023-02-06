為提供幼兒園更安全優質的學習環境，教育部國國教署補助公立幼兒園充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費，111年度共補助388所公立幼兒園進行園內設施設備改善。

以嘉義縣鹿草國小附幼為例，在獲得補助後，除了設施設備改善補助，結合鹿草地區特色，設計出顏色樸實舒適的「鹿仔洗手台」，使用抿石子面貼馬賽克磚，水槽設置斜面槽避免水花濺出，洗手台設計鑲上圓弧狀保護式收邊條，靠牆上方設置鏡面，便於幼兒在盥洗的過程中，隨時檢查是否洗乾淨。

此外，園方還在洗手台特別設置肥皂區、洗手液及拖把水槽的空間，水槽邊框整體營造成自然舒適感的氛圍，讓小朋友在鹿仔草看到鹿仔，更增添可愛童趣。

宜蘭縣順安國小附幼及宜蘭市立幼兒園新生分班原廁所動線不良且設備老舊，藉由國教署的經費補助，重新改善動線及更新相關設備，並透過動物圖案作為隔間設計，美化內部空間，整修後的廁所不僅安全、通風、明亮、整潔，兼具實用性、舒適性及美感，進而提供師生優質的如廁環境。

嘉義縣梅山鄉立梅山幼兒園中庭安全地墊設置至今已使用多年，材質老舊硬化且無彈性，此處為幼兒上課玩耍的活動空間，為保護孩童及防止跌倒，該園運用補助經費重新規劃中庭活動區，施作無縫彈性安全鋪面地墊，彈性好、衝擊吸收性能佳、耐磨耐候性高，讓幼兒有安全無虞的遊憩空間。

教育部表示，將持續鼓勵公立幼兒園申請充實改善及幼兒園教學環境設施設備經費，並透過學校巧思，營造優質的學習環境。