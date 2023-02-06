據《杭州日報》報導，近日，包括深圳、湖南、湖北武漢等多地發佈通知，開展新冠病毒抗體檢測。

湖南

2月3日，湖南疾控微信公眾號發出關於開展新型冠狀病毒2019-nCoV抗體檢測服務的通知：自2月7日起，湖南省疾病預防控制中心開展新型冠狀病毒2019-nCoV抗體檢測服務。

通知提到，新型冠狀病毒2019-nCoV抗體檢測費用為32元（人民幣，下同），有需求的市民可到湖南省疾病預防控制中心門診部二樓導診台現場預約，即時抽血進行抗體檢測，每日限號100人。採樣後的第二個工作日下午4點可以在門診部二樓導診台領取紙質報告。

北京

據中國新聞網報導，日前，北京市疾控中心副主任王全意接受媒體採訪時表示，北京市即將開展人群血清抗體調查。

王全意表示，北京市人群血清抗體水平調查計劃於今年2月至3月完成。該調查採取多階段分層隨機抽樣調查方法，從16個轄區和經開區中選取約5000名社區人群，進行問卷調查和血清學標本採集。

對於北京此次開展的人群血清抗體調查，王全意表示，考慮到隨著時間推移，抗體水平也會自然下降，將來根據需要，可能開展動態評估。

武漢

1月14日，武漢市疾病預防控制中心官方微信發佈公告，通知自1月15日起，武漢疾控預防醫學服務中心新增一項檢測服務——新冠病毒抗體水平檢測服務，可預約採樣時間為每天上午9：00- 12：00，下午14：00-17：00。

深圳

近日，深圳市羅湖醫院集團醫學檢驗中心官方微信公眾號發佈通知，為了應對疫情變化，深圳市羅湖醫院集團醫學實驗室已開展新型冠狀病毒2019-nCoV抗體檢測項目，包括新型冠狀病毒2019-nCoV抗體IgM和IgG檢測。

據該院公眾號預約平台信息顯示，新型冠狀病毒2019-nCoV抗體檢測定價32.6元／次，每日10點以前採樣，當日17：00發送報告。

據羅湖醫院集團醫學檢驗中心介紹，新冠抗體檢測可輔助診斷新冠感染。

新冠IgM抗體作為急性感染指標之一。當IgM檢測結果為陽性，提示存在近期新型冠狀病毒感染可能；IgG抗體由陰性轉陽性，或者是IgG抗體滴度較急性期4倍及以上升高，也意味著可能為新近感染的確診病例。

發生近期感染的患者，存在臨床肺炎症狀表型的需結合臨床積極抗感染治療。新冠抗體的檢測項目為可疑重症肺炎診斷提供診斷依據。

新冠病毒抗體檢測是什麼？它是起什麼作用的？有什麼意義？

1.什麼是新冠病毒抗體

新冠病毒抗體，是感染新冠病毒後機體自我產生的免疫反應標誌性物質，其種類較多，其中有IgM抗體和IgG抗體。

一般在新冠病毒感染約5天左右時，血清中逐漸產生免疫反應標誌性抗體中的IgM抗體，該抗體維持時間一般較短，約為2~3周，衰減較快。而免疫反應標誌性的IgG抗體一般出現在IgM抗體之後，在IgM抗體接近消失時，其水平可達到高峰值，並且能在血液中維持較長時間。而當機體再次感染相同的病毒後，其IgG抗體水平可在短期內迅速增高，從而起到一定的免疫作用。

因此，IgM抗體增高可提示近期或急性感染；IgG抗體增高可提示既往感染或感染恢復期。

2.新冠病毒抗體檢測的意義與結果解讀

新冠病毒抗體檢測可以作為新冠病毒感染輔助診斷的依據，其結果也可用於新冠病毒疫苗接種時間及接種方案的推薦依據。

若新冠IgM抗體檢測為陽性且有相關臨床症狀，可作為新冠病毒感染的輔助性診斷依據，當新冠IgM抗體陽性時，無論是否出現臨床症狀，均暫不推薦接種新冠病毒疫苗。

若單純的新冠病毒IgG抗體陽性，IgM抗體陰性，則提示該患者既往感染過新型冠狀病毒且已基本恢復，或者提示曾經接種過新冠疫苗。因此新冠抗體檢測結果也可用於新冠病毒疫苗接種時間及接種方案的推薦依據。

若新冠病毒IgM和IgG抗體同時陽性，提示受檢者可能正在被新冠病毒感染，需要進一步排查。此外，另一種可能性是，如果受檢者在兩周前後接種過新冠病毒疫苗，也可能會導致IgG和IgM抗體陽性。